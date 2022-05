Cum a salvat un jandarm aflat in timpul liber viata a cinci oameni care riscau sa arda ce vii

Un jandarm din Pitesti aflat in timpul liber a intervenit in seara zilei de duminica 1 mai in cazul unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna argeseana Cateasca. Reactia sa rapida a facut ca acolo sa nu se produca o tragedie. Subofiter in cadrul Jandarmeriei Arges, Constantin Geanin Marculescu (22 de ani) mai avea 20 de kilometri pana acasa. Acesta se afla la volanul masinii, alaturi de familia sa si mergea spre Pitesti.In satul Silistea din comuna Cateasca a vazut flacari puternice in ... citeste toata stirea