Cum a transportat o romanca doua kilograme de droguri din Iran in Japonia

Nascuta in Pitesti si stabilita in Japonia din 1997, Ionela Yoshino a fost condamnata de Tribunalul din Tokyo la 12 ani de inchisoare pentru trafic de droguri. Femeia, care adusese doua kilograme de droguri din Iran in Japonia, a fost liberata conditionat in februarie, dupa ce a executat aproape zece ani din pedeapsa, o parte in Japonia, o parte in Romania. La inceputul lunii februarie, Tribunalul Prahova a decis liberarea conditionata a femeii, dupa noua ani si jumatate petrecuti in inchisoare. ... citeste toata stirea