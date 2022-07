Cum arata cea mai moderna sala polivalenta din Romania. Care este prima mare competitie pe care o va gazdui

In aceasta vara, la Pitesti va fi finalizata cea mai moderna sala polivalenta din tara noastra. Sala a fost realizata de catre aceeasi firma care a construit si Cluj Arena si stadionul Ion Oblemenco din Craiova. La Sala Polivalenta din Pitesti urmeaza sa mai fie montat in perioada urmatoare doar parchetul, pentru ca in rest au fost finalizate toate dotarile.Sala are o capacitate totala de 4.800 de locuri, dotari de ultima generatie si este omologata pentru a gazdui competitii nationale si ... citeste toata stirea