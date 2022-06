Cum functioneaza lumea asta, de fapt

Pe timpul comunismului, am publicat doua carti, un roman si o carte de poezii. In amandoua situatiile, editorii mi-au atras atentia sa evit idei existentialiste, situatii depresive, referiri religioase.In acelasi timp, cumparam pe sub mana si citeam ca nebunul romanele lui Buzura, Esoiu, Barbu, Preda, citeam poeziile din Luceafarul si Romania literara, vazand clar ca astfel de restrictii, precum cele care mi se impuneau mie, nu existau.M-am intrebat care sa fie explicatia si nu a fost greu ... citeste toata stirea