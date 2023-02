Cum ne protejam in caz de cutremur! Sfaturi de la IGSU

In urma cutremurului din Turcia si Siria, reprezentantii ISU Arges au transmis sfaturi pentru argeseni, dintr-o campanie a IGSU. Acestia fac recomandari atat in cazul locuintelor cat si in centrele comerciale. M.S.In vederea pregatirii pentru un cutremur, luati urmatoarele masuri:- fixati mobilierul care se poate deplasa in timpul unei miscari seismice de un perete sau alte elemente de constructie solid;.u0e79c92bfb4ebf2d4f0a5de832f9b392 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; ... citeste toata stirea