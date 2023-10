Pandemia de COVID-19 a schimbat radical modul in care lucram. In prezent, milioane de oameni lucreaza de acasa in continuare chiar si dupa primele valuri de COVID. Nu numai ca ne-a fost mai usor sa lucram in continuare chiar si pe timp de pandemie, dar in prezent aceasta tendinta de a lucra de acasa continua nestingherita si chiar a devenit o noua normalitate.Munca prestata de la domiciliul personal are mai multe beneficii printre care si flexibilitate si autonomie mai mari, o reducere majora ... citeste toata stirea