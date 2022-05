Cum se extrage corect capusa din piele daca ai ghinionul sa fii muscat. Greseala frecventa care agraveaza situatia

Din aprilie pana in prezent, zeci de persoane au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti, fiind muscate de capuse. In plin sezon al atacurilor capuselor, medicii amintesc ca este esential ca acestea sa fie indepartate la timp si corect. Sezonul cald, cand oamenii incep sa isi desfasoare tot mai multe activitati in aer liber, la iarba verde, aduce cu sine o serie de beneficii, dar si pericole. Unul dintre acestea e legat de capuse. "Capusele sunt paraziti externi, care se hranesc cu ... citeste toata stirea