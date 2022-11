Cum se pescuieste la pellet feeder

Curiozitati pescarestiTehnica in sine are particularitati in zona de echipament in primul rand. Este nevoie de lansete care sa redea fiecare miscare. Lansetele din gama medium si medium light de feeder sunt cele mai potrivite. Tehnica in sine vizeaza un pescuit de proximitate extrem de fidel pe semnalizare. Forma momitorului si conceptul de hranire forteaza crapii sa se hraneasca nu foarte aproape de sursa de hrana, ci din interiorul momitorului in majoritatea cazurilor. Ori de cate ori apare ... citeste toata stirea