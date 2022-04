Cum se pot plati in rate amenzile de circulatie in Austria daca ai venituri reduse. Experienta unei romance

Carmen Constantin, o jurnalista din Pitesti stabilita cu familia de aproape patru ani in orasul austriac Linz, vorbeste despre faptul ca in Austria amenzile de circulatie se pot plati in rate in cazul in care nu poti plati sanctiunea pe loc. Din august 2018, Carmen Constantin, o apreciata jurnalista din Pitesti, s-a mutat in orasul austriac Linz cu sotul (care este grafic designer) si cei doi copii."Pe vremea cand sotul meu nu avea inca un job in Austria, am luat intr-o zi doua amenzi pentru ... citeste toata stirea