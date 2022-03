Cumpara online si nu platea!

Un valcean a inselat trei argeseni care postau anunturi de vanzare online. Individul primea coletele cu produsele comandate dar nu platea. Pentru a-i pacali pe vanzatori sa-i vireze marfurile a folosit in toate cazurile, aceeasi metoda prin care a mers la sigur!Ionel C., de 39 de ani din Ramnicu Valcea a contactat telefonic trei argeseni, 22 martie, 12 aprilie si 20 iulie 2021, care aveau pe site-uri de profil anunturi prin care ofereau spre vanzare telefoane.Au convenit in privinta pretului ... citeste toata stirea