Cumparati miei cu stampila si sacrificati in abatoare!

Avand in vedere ca in preajma Srabatorilor Pascale sunt sacrificati multi miei, Directia Sanitar Veterinara Arges ii avertizeaza pe Argeseni sa cumpere carnea numai din centrele special amenajate si sa sacrifice ovinele numai in locatiile autorizate.In acest sens, la nivelul judetului Arges exista abatoare autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea ovinelor, situate in Bascov ( SC Sam Dor Divers SRL, SC Rador A&E SRL si SC Stanion Invest Total SRL ), Campulung Muscel ( SC Abatorul ... citeste toata stirea