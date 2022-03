Cunoscut functionar public, a facut infarct la volan!

O fosta functionara din cadrul Primariei Campulung, a murit ieri, la Curtea de Arges. Femeia, in varsta de 62 de ani, se afla la volanul unui Logan si a lovit un stalp de sustinere a firelor electrice. A fost preluata de un echipaj al ambulantei avand multiple traumatisme. Era in stare de inconstienta. Initial s-a crezut ca femeia este victima accidentului, insa la spital s-a stabilit ca a intrat cu masina in stalp dupa ce i s-a facut rau la volan.Coliziunea a avut loc ieri dimineata, pe ... citeste toata stirea