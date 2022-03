Cunoscut patron trimis in judecata pentru evaziune fiscala!

Administrator a patru societati comerciale din Pitesti, S.D., un cunoscut patron, in varsta de 64 de ani, este acuzat de evaziune fiscala. Acesta urmeaza sa fie trimis in judecata dupa ce, anchetatorii au stabilit ca in complicitate cu alti doi afaceristi, administratori a cinci societati comerciale a inregistrat in contabilitate peste 300 de facturi fictive de cumparare de bunuri. Prejudiciul calculat este de peste un milion de lei. M.S.Reprezentantii IPJ Arges au transmis:Politistii ... citeste toata stirea