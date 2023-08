Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul ADI Transport Public Pitesti a votat, luni, in unanimitate, o serie de modificari, initiate la solicitarea cetatenilor care folosesc transportul public in zona metropolitana. Deciziile au intrat in vigoare incepand de marti, 1 august.Iata ce decizii s-au luat: - 9 curse suplimentare de luni pana vineri pe traseul 9b, Pitesti - Stefanesti (cap de linie "Biserica Enculesti"); - 2 curse suplimentare, sambata si duminica, pe traseul 9b, Pitesti - ... citeste toata stirea