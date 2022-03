Cutremur in Arges

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat ca ieri dimineata a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter in zona seismica Fagaras - Campulung, din judetul Arges. Seismul a fost resimtit si la Pitesti. Au fost trei cutremure ieri, in tara noastra, doua avand loc zona sesimica Vrancea.Seismul a avut loc luni dimineata, la ora 09:31 (ora Romaniei) si s-a produs in judetul Arges, zona seismica Fararas - Campulung. Cutremurul s-a produs la ... citeste toata stirea