"Daca pleci la Steaua, te tai, negrule!"

Fara doar si poate, camerunezul Arnold Garita este cel mai bun jucator de la FC Arges in aceasta editie de campionat.Venit in vara din postura de jucator liber de contract de la Bourg-en-Bresse, din al treilea esalon din Franta, atacantul de 27 ani a impresionat cu evolutiile sale. Fotbalistul de culoare al gruparii din Trivale a marcat 6 goluri in cele 17 meciuri pe care le-a disputat in acest sezon de Superliga. Viteza si executiile camerunezului au atras atentia mai multor cluburi din Liga ... citeste toata stirea