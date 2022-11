Dacia a produs dublu fata de Ford in octombrie

In luna octombrie, au fost produse in Romania un numar de 43.452 autoturisme. Dintre acestea 28.941 unitati au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni si 14.511 unitati au fost produse de uzina Ford de la Craiova.Pe primele zece luni din 2022, productia de autoturisme in Romania a atins volumul de 425.423 unitati (258.569 Dacia + 166.404 Ford). Aceasta cifra este in crestere cu +27.7% fata de perioada similara din 2021 (333.179 unitati). De asemenea, este in crestere cu +19.35% fata de ... citeste toata stirea