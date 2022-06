Dacia, preluata de un actual partener Renault?

Discutiile despre vanzarea Uzinei Dacia de la Mioveni continua, chiar daca francezii au venit cu precizari in urma articolelor aparute in presa in ultima saptamana.Astfel, speculatiile au pornit de la anuntul Renault de reorganizare a productiei de motoare in doua divizii, una electrica si alta termica. Iar conform surselor din industria auto, divizia de motoare termice va cuprinde Automobile Dacia, Uzina de Mecanica de la Mioveni si Renault Technologie Roumanie. Si cum atentia Renault se va ... citeste toata stirea