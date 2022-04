Dan Petrescu: "Ma asteptam la mai mult"

CFR Cluj s-a distantat la 8 puncte de FCSB dupa victoria cu de luni seara, de pe propriul teren, cu FC Arges. Dan Petrescu, tehnicianul liderului Ligii 1, s-a declarat multumit ca a luat toate cele 3 puncte puse in joc.Antrenorul ardelenilor se astepta la mai mult de la jucatorii sai: "E departe titlul, mai sunt 7 meciuri. Ma asteptam sa nu jucam foarte bine, dar din fericire am castigat. Per total, ma asteptam la mai mult de la jucatori, chiar daca veneau de la nationala, unii dupa raceli. ... citeste toata stirea