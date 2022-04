Dani Mocanu condamnat definitiv!

A fost data sentinta definitiva in dosarul manelistului Danu Mocanu, in care era acuzat de conducere fara permis. Acesta ramane cu decizia data de Judecatoria Pitesti in iunie 2021, cand judecatorii l-au condamnat la noua luni inchisoare cu suspendare. Judecatorii Curtii de Apel Pitesti au admis contestatia depusa de procurori, in sensul ca l-au gasit vinovat pe manelist de faptul ca ar fi condus de 3 ori avand permisul suspendat, asta dupa ce la Judecatoria Pitesti a fost achitat pentru una ... citeste toata stirea