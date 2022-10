Daniel Stanciu: "Lui Prepelita i s-a luat din puteri"

La cateva ore distanta dupa infrangerea cu Petrolul, Daniel Stanciu, directorul executiv al clubului FC Arges, a explicat motivele care au dus la inlocuirea antrenorului Andrei Prepelita."Au fost zece partide in care am castigat un singur meci. Prepelita nu a fost dat afara, doar i s-a luat din puteri. E o situatie complicata. Imi pare foarte rau pentru el, dar la fotbal ai un buget, ai un obiectiv. Au mai fost si incidente in cadrul lotului, situatia nu era deloc buna, trebuiau luate masuri. ... citeste toata stirea