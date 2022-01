Daniela Dumitru, participanta la "Conferinta privind viitorul Europei":"Am propus un salariu minim european si sprijin pentru copiii defavorizati"

Daniela Dumitru (55 de ani) este pitesteanca, lucreaza in domeniul resurselor umane si este unul dintre cetatenii europeni selectati sa participe la "Conferinta privind viitorul Europei", un exercitiu care le permite cetatenilor europeni sa-si exprime parerea cu privire la politicile si functionarea viitoare a Uniunii Europene. Acest proiect, transnational si multilingv, le ofera cetatenilor europeni posibilitatea de a juca un rol central in conturarea viitorului UE. In cadrul conferintei, ... citeste toata stirea