Darius Georgescu, de la CSM, bronz, la Cupa Europeana

La sfarsitul saptamanii trecute, 8-10 aprilie, s-a desfasurat in Cehia la Teplice, Cupa Europeana de Cadeti la Judo. Tanarul judoca pitestean, Darius Georgescu (16 ani), legitimat la CSM Pitesti, a reusit sa urcea pe treapta a treia a podiumului, obtinind bronzul la categoria +90 kg.Sportivul clubului din Strand, continua astfel forma buna din acest an, dupa ce in 2022, a obtinut la Campionatele Nationale organizate de Federatia Romana de Judo, locul 2 la Under 18, si locul 1 la Under 21 si ... citeste toata stirea