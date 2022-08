Datoria publica a ajuns pana la 50% din PIB

Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in mai 2022, la 614,338 miliarde de lei, de la 602,871 miliarde de lei, in luna precedenta, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor.Raportat la PIB, datoria guvernamentala s-a majorat la 50%, de la 49,2% la sfarsitul lunii aprilie, informeaza economica.net. Datoria pe termen mediu si lung a crescut, in mai, la 595,228 miliarde de lei, iar cea pe termen scurt a scazut la 19,110 miliarde de lei.Cea mai mare parte ... citeste toata stirea