De astazi, s-a dat drumul la caldura, in Pitesti

Incepand de astazi, de la ora 08.00, Termo Calor Confort va incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuintelor, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.Furnizarea agentului termic pentru incalzire se va face in regim continuu. Dispeceratul Termo Calor Confort S.A. si echipele de interventie functioneaza in regim permanent pentru solutionarea tuturor problemelor. Informatii suplimentare pot fi solicitate telefonic, la numarul 0729980383. Termenul limita de depunere a ... citeste toata stirea