Astazi, elevii si copiii argeseni de gradinita incep cursurile ultimului modul din anul scolar 2022-2023, potrivit calendarului oficial.Astfel, Vacanta de Paste a tinut 12 zile, de pe data de 7 aprilie si pana pe 18 aprilie. Aceasta a cuprins in acest an ambele sarbatori pascale - atat cele catolice, cat si cele ortodoxe, aflate la o saptamana distanta una de alta, dupa cum informeaza edupedu.ro. De asemenea, in aceasta perioada in tara se desfasoara programul national "Scoala altfel" si ... citeste toata stirea