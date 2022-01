De ce "oboseste" solul livezilor. Cum ajung daunatorii sa ocoleasca strategia de aparare a pomilor

Oboseala solului, un fenomen ignorat adesea de proprietarii de livezi, este, in foarte multe cazuri, explicatia pentru vulnerabilitatea mare a pomilor in fata daunatorilor, cresterea lenta a plantelor, rodul slab, calitate proasta a fructelor si o durata de viata mai scurta a pomilor. Proprietarii de livezi care se focuseaza pe o monocultura - fie ea de mar, par, nuc, prun etc, pe care vor s-o duca la perfectiune, constata la momentul replantarii parcelelor pomicole ca lucrurile pur si simplu ... citeste toata stirea