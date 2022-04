De ce va fi amanata inceperea lucrarilor la un drum esential pentru industria auto din Romania

In toamna acestui an ar fi trebuit sa inceapa lucrarile la drumul expres Pitesti-Mioveni, ce va face legatura dintre autostrada A1 Bucuresti-Pitesti si uzina Dacia de la Mioveni si numeroasele companii din jurul uzinei. Numai ca inceperea lucrarilor va fi amanata. Viitorul drum expres, in lungime de aproximativ 10 kilometri, va fi unul de o mare importanta pentru industria auto din Romania, luand in calcul faptul ca va asigura o legatura foarte rapida intre Bucuresti si platforma industriala de ... citeste toata stirea