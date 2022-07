De la doctorul Viorel Patrascu, la doctorul Andrei Gaitan

In primavara, am imprumutat de la cineva, in avion, cartea doctorului Viorel Patrascu intitulata "Jurnal de la Filipeni". In trei ore de zbor nu am reusit sa o termin de citit, am terminat acasa. Exceptionala carte, iar doctorul ar fi un candidat bun pentru titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Pitesti.Dupa ce a absolvit facultatea, in anii 70 ai secolului trecut, doctorul Patrascu a fost repartizat intr-un sat moldovenesc, Filipeni, iar acolo a tinut un jurnal. Aflam ca a locuit pe la ... citeste toata stirea