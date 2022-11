De la legendele Islandei catre o educatie viitoare

Proiectele finantate cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+ cat si prin acreditarea Erasmus+, pentru sapte ani, in domeniul educatiei scolare derulate de Colegiul National "Zinca Golescu", au bifat un nou succes. Cadre didactice si elevi isi dezvolta competentele prin intermediul acestora, ultima lor incursiune fiind in Islanda.Prima runda de acreditare din cadrul proiectului Erasmus+, pentru sapte ani, a carei finantare, in valoare de 49.625 euro, acordata de Comisia ... citeste toata stirea