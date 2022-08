De maine functioneaza transportul metropolitan

Transportul metropolitan va incepe sa functioneze de maine, 1 septembrie. Tot de maine se vor scumpi si biletele de calatorie, care vot fi de 2.5 lei, fata de 2 lai cit este in prezent. Serviciul de transport public in regim intercomunitar va functiona pentru inceput in municipiul Pitesti si in comunele Bradu, Maracineni si Bascov, in care consiliile locale au aprobat hotararile privind asocierea.De maine SC Publitrans va opera pe 15 trasee de autobuze. 11 vor fi in Pitesti, doua la Bascov, ... citeste toata stirea