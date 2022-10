De maine, incepe Cupa Romaniei!

Prima etapa din faza grupelor Cupei Romaniei la fotbal va incepe maine si se va termina joi. Cele doua echipe argesene din competitie, CS Mioveni si FC Arges, vor evolua joi, ambele in deplasare. CS Mioveni va juca la echipa de liga a doua, Otelul Galati, formatie nou promovata, la ora 15:00, in timp ce FC Arges va avea o deplasare mai lunga, la o lata nou-promovata in Liga 2, Minaur Baia Mare.Un amanunt important este ca incepand din prima etapa a grupelor Cupei Romaniei Betano sistemul de ... citeste toata stirea