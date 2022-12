De Revelion, cinci ore de muzica si distractie in Piata Primariei Pitesti

Cinci orie de muzica, distractie, voie buna si un spectaculos foc de artificii la miezul noptii, asta promite Primaria Pitesti la cumpana dintre ani. In aceasta seara, pitestenii sunt asteptati in Piata Primariei Pitesti unde se va da startul a distrctaie. Iata programul de revelion:-Evenimentul va incepe la ora 19:00, cu spectacolul extraordinar de Anul Nou al prestigioasei Filarmonici pitestene, pentru prima data in concert, in seara trecerii dintre ani, pe scena urbana amplasata in Targul ... citeste toata stirea