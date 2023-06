Azi, in prima zi a Sarbatorii Rusaliilor, in comuna Harsesti are loc "Sarbatoarea Calusului"Aceasta coincide cu Ziua Comunei si va incepe dupa ora 16.00 cu dansul cetelor de calusari din peste 15 comune din Arges si Olt.Manifestarea este una de traditie si se pastreaza din generatie in generatie.Ca in fiecare an de Rusalii, in Duminica Mosilor, gospodarii din mai multe asezari precum: Harsesti, Barla, Stolnici, Costesti, Lunca Corbului, dar si din judetele vecine: Olt si Teleorman deschid ... citeste toata stirea