De unde vine numele de Dan Barbilian cu care s-a nascut matematicianul si poetul Ion Barbu. "Considera ca are ceva lautaresc in sunet"

Ca matematician a ramas cunoscut sub numele Dan Barbilian, nume pe care-l poarta, in cinstea sa si un liceu din Campulung Muscel, orasul sau natal. Ca poet a semnat insa ca Ion Barbu, pentru ca n-a fost niciodata incantat de varianta latinizata a numelui cu care tatal sau s-a trezit "botezat" in scoala. In albumul "Chipuri de odinioara din Muscel", profesorul argesean Adrian Savoiu a publicat, printre altele, o fotografie cu un elev premiant de la Scoala Primara nr. 1 din oras, nimeni altul ... citeste toata stirea