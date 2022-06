De Ziua Drapelului National Steaguri arborate pe Varful Moldoveanu

Ieri la Pitesti, a fost celebrata Ziua Drapelului National. Cu acest prilej in centrul orasului, in fata Casei Armatei a avut loc o ceremonie religioasa si militara. Pentru a marca acest moment, tot ieri, echipaje formate din pompieri si jandarmi argeseni, au urcat pe Varful Moloveanu, cel mai inalt din Romania si au arborat drapelul.In fiecare an, la data de 26 iunie, se sarbatoreste Ziua Drapelului National, zi cu mare insemnatate pentru intreg poporul roman. Ieri la Pitesti, ceremonia a ... citeste toata stirea