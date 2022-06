Debut cu infrangere la Campionatul European!

Reprezentativa Under 19 a Romaniei a fost invinsa, sambata, cu scorul de 2-1, de selectionata Italiei, in primul meci din Grupa A a Campionatului European U19, care se desfasoara in Slovacia. foto: frf.roInvingatorii au marcat prin Baldanzi '47 si Volpato '68, iar pentru Romania a inscris Andronache, in minutul 53. Chiar daca Italia a pus presiune inca din primul minut, tricolorii au avut sansa de a puncta prin Radaslavescu si Chiritoiu, care a tras in portar. Italia a deschis scorul imediat ... citeste toata stirea