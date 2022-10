Debut cu o pretendenta la promovare!

Cupa Romaniei continua astazi si pentru CS Mioveni, echipa antrenata de Flavius Stoican urmand sa joace in deplasare la Otelul Galati.Galben-verzii incep traseul in grupele Cupei cu o deplasare la o formatie cu pretentii din promovare din Liga 2 in Liga 1. De altfel, galatenii, antrenati de Dorinel Munteanu au un inceput bun de sezon, fiind si in postura de nou-promovata, in cele 10 partide disputate pierzand doar o data, acum doua etape, la Unirea Dej, echipa ce se afla pe 2 in clasament, ... citeste toata stirea