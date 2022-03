Debut de concert cu rugaciunea "Ave Maria" la Filamonica

In semn de solidaritate pentru situatia din UcrainaIn aceste vremuri grele de pandemie si situatie conflictuala la granitele tarii noastre, in Ucraina, muzica este o adevarata terapie pentru suflet. Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti va da intalnire in aceasta seara, de la ora 19, la primul concert simfonic al lunii. In Sala Simfonia, artistii pitesteni si invitatii vor interpreta pagini muzicale semnate de J. Brahms si G. Bizet. In debutul concertului de joi, in semn de solidaritate ... citeste toata stirea