Decidentilor, sunteti ticalosi!

M-a socat o informatie pe care am aflat-o in siajul evenimentelor de la Londra si anume ca noul rege Charles al III-lea are un valet care ii pune dimineata pasta de dinti pe periuta de dinti. Pe cand era doar print, Majestatea Sa de azi avea 85 de servitori, dintre care patru il ajutau sa se imbrace, cinci erau soferi, noua erau gradinari si patru, bucatari.N-am nicio problema, sunt neutru din punctul de vedere al atitudinii fata de monarhie, fiecare tara stie mai bine decat mine ce forma de ... citeste toata stirea