Decizia instantei privind eliberarea lui Cristian Cioaca!

Magistratii judecatoriei Pitesti au respins luni, 23 ianuarie, cererea prin care Cristian Constantin Cioaca, dorea sa fie eliberat conditionat. Acesta ar putea reveni cu o noua cerere in luna mai a acestui an. Iata mai jos decizia Judecatoriei Pitesti. Hotararea nu este definitiva, putand fi contestata. M.S."Respinge cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat CCC, CNP ..., in prezent detinut la Penitenciarul Mioveni, ca neintemeiata. In temeiul art. 587 alin. (2) C. proc. ... citeste toata stirea