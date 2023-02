Decizie privind ajutorarea cetatenilor turci dupa cutremurul devastator

Miercuri, a fost luata o noua decizie prin care tara noastra va sprijini Republica Turca, dupa cutremurul devastator. Mii de oameni au murit si alte cateva mii sunt dati disparuti in urma seismului de luni cu magnitudinea de 7,8 grade. Premierul Nicolae Ciuca cu aprobarea presedintelui Klaus Iohannis a dispus ca o noua echipa din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sa plece in Turcia pentru a interveni in misiunile de cautare si ajutorare. Iata mai jos hotararea luata in ... citeste toata stirea