Deficitul comercial a crescut cu 7,38 miliarde euro

Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni, deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele opt luni ale acestui an a crescut cu 7,381 miliarde euro, la 22 miliarde de euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 25,1%, iar importurile s-au majorat cu 31%.Conform INS, in luna august 2022, exporturile FOB au insumat 7,618 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 10,841 miliarde de euro, rezultand un deficit de 3,222 miliarde de euro. Fata de luna ... citeste toata stirea