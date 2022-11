Autoritatile dau asigurari ca tara noastra nu va avea probleme cu incalzirea in aceasta iarna.Conform anuntului facut marti, de ministrul Energiei, Virgil Popescu, Romania are in depozite, la 1 noiembrie, 2,963 miliarde metri cubi de gaze naturale, ceea ce reprezinta un procent de 96,52%. "Astazi, 1 noiembrie, avem in depozite ... citeste toata stirea