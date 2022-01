Depresia de la inceput de an. Sfaturi de la specialisti: cum sa combati anxietatea care apare dupa Sarbatori

Revenirea la rutina zilnica, dupa euforia Sarbatorilor, nu e usoara. Sunt persoane care se confrunta in aceasta perioada cu depresia de inceput de an, ale carei cauze tin, cel mai adesea, de temerile si ingrijorarile cu privire la propria persoana. Trecerea de la programul relaxat si exuberanta sfarsitului de an (chiar si doar aparenta, pentru ca nu toata lumea e, cu adevarat, fericita de Sarbatori), la lucruri mai putin placute, precum trezitul de dimineata, mersul la scoala sau la job, ... citeste toata stirea