Deputatul Balasoiu neaga ca ar fi el in imagini!

Un imens scandal a izbucnit, la nivel national, in urma unor imagini incendiare care il au ca protagonist pe deputatul argesean Aurel Balasoiu. Parlamentarul apare gol, in ipostaze compromitatoare, alaturi de un tanar. PSD a reactionat imediat si a dispus excluderea acestuia din partid, se spune, la cererea expresa a presedintelui Marcel Ciolacu. Ce are de zis deputatul Balasoiu, despre aceste imagini din spatiul public? Sustine ca este el in fotografii, ca nu a avut relatii homosexuale si ... citeste toata stirea