Derby de traditie pentru un loc de play-off!

FC Arges are sansa de a se apropia de locurile de play-off daca va reusi sa se impuna in confruntarea de astazi, de la ora 18.15, din deplasare, de la Ploiesti, cu Petrolul, una dintre contracandidatele pentru un loc in Top 6.Disputa de pe stadionul Ilie Oana este un derby de traditie al fotbalului romanesc, cele doua echipe avand in palmares sase titluri de campioana. Dupa rezultatele inregistrate in prima etapa a grupelor Cupei Romaniei, FC Arges si Petrolul Ploiesti nu au un moral prea bun ... citeste toata stirea