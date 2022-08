Despagubiri pentru locuintele afectate de fenomene meteo extreme!

Sumele acordate de catre Guvern pentru fermieri si alti beneficiari care au fost afectati de fenomenele climatice extreme din acest an s-au majorat, anunta deputatul PSD de Arges, Aurel Blasoiu.Aurel Balasoiu, deputat PSD de Arges: "Conform hotararii 974/2022, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a alocat bugetul de 6.000.000 de lei in sprijinul familiilor si persoanelor singure afectate in cursul acestui an de inundatii, alunecari de teren, dar si de alte fenomene meteo severe, precum ... citeste toata stirea