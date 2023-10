Joi seara primarul Mioveniului, Ion Georgescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat de trafic de influenta. In referatul de propunere a arestarii, procuroii DNA-Serviciul Teritorial Pitesti au mentonat:"La data de 08.06.2023 a fost inregistrat la Directia Nationala Anticoruptie - ServiciulTeritorial Pitesti, denuntul formulat de catre (.....) cu privire la imprejurarile in care GeorgescuIon - primar al orasului Mioveni ar fi implicat in comiterea unei infractiuni de ... citeste toata stirea