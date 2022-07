Dezinsectie contra capuselor

Incepand de luni, timp de 6 zile, la nivelul orasului Mioveni se vor aplica tratamente de dezinsectie pentru combaterea capuselor, in timp ce pe platformele de colectare a deseurilor si in institutiile publice vor fi efectuate actiuni de dezinfectie.Programul activitatilor este urmatorul: # in perioada 18 - 20 iulie se vor efectua tratamente de dezinsectie (combaterea capuselor) si dezinfectie in spatiile special amenajate pentru colectarea deseurilor menajere. # in perioada 22 - 23 iulie se ... citeste toata stirea